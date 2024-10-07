غلق أبواب مدرسة في وجه الطلاب بكفر الشيخ.. والتعليم: المديرة خالفت لوائح الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من اللقطات المصورة تجمع العديد من طلاب مدرسة "نجية سلام للغات الرسمية"، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية في كفر الشيخ، خارج المدرسة بسبب غلق البوابة الرئيسية في وجه الطلاب ومنعهم من الدخول.

أكد "ماهر وهبان"، أحد أولياء الأمور من أبناء مركز مطوبس في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن تفاصيل الموضوع عندما أقبلت مديرة مدرسة "نجية سلام التجريبية للغات" وهي مدرسة تابعة لإدارة مطوبس التعليمية، أغلقت أبواب المدرسة في وجه الطلاب في الساعة السابعة والنصف يوم الخميس الماضي، وذلك بالمخالفة للوائح الخاصة بالتعليم بحجة تأخير الطلاب عن موعد بدء اليوم الدراسي.

وأوضح أنه وفقًا لذلك تجمع عددا من الطلاب أمام باب المدرسة، إذ استدعوا أولياء أمورهم بسبب ما تعرضوا له وأصبحوا في خطر بسبب المرور العشوائي للسيارات والجرارات الزراعية.

ولفت إلى أن الشكاوى تعددت ضد مديرة المدرسة بدخولها في مشاكل مع المعلمين وقيادات المدرسة وصلت إلى العديد من الجهات المعنية، كما أن هناك توصية من مجلسي أمناء المدرسة والإدارة باستبعادها منذ شهر مايو الماضي.

ولفت وهبان إلى أن هناك لائحة للانضباط المدرسي حددت عقوبة تأخير الطلاب في حالة رصد تأخير فعلي، إذ تخلو اللائحة من غلق الأبواب في وجوه الطلاب مثلما حدث في "مدرسة نجية سلام التجريبية للغات" ما يعد مهزلة يعاقب عليها مرتكبها متسائلا: ماذا لو سقطت البوابة على الطلاب فمن سيكون المسئول عن تعرضهم لمكروه بسبب ما فعلته مديرة المدرسة؟.

وكشف عن تقديمه مع أولياء أمور آخرين شكوى رسمية موجهة إلى مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوي الحكومية، حملت رقم 8694430 ضد مديرة مدرسة نجية سلام التجريبية الرسمية للغات، بسبب تعنتها وتعسفها في استخدام سلطتها الإدارية بشأن غلق بوابة المدرسة في وجوه الطلاب بالمخالفة للوائح الخاصة بذلك.

في السياق ذاته، أكد عبدالله البحيري، مدير إدارة مطوبس التعليمية في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا لشكاوي أولياء الأمور وما جرى تداوله بشأن ذلك، تم تشكيل لجنة بمعرفته ضمت "محمد حمص"، رئيس الشئون القانونية بالإدارة، وعضو محقق للوقوف على حقيقة تلك الشكاوي.

وقال إن اللجنة أثبتت في تقريرها مخالفة مديرة المدرسة للوائح الوزارة بشأن مواعيد غلق البوابة، إذ تبين أنها أمرت بغلق بوابة المدرسة في الساعة السابعة والنصف صباحًا ومنعت دخول الطلاب للمدرسة في ذلك الموعد ما تعد مخالفة واضحة ارتكبتها مديرة المدرسة.

وتابع مديرة المدرسة خالفت القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، إذ يتضمن غلق البوابة عقب انتهاء طابور الصباح، أي مع بدء الحصة الأولى وكان يجب عليها توقيع لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب والتلاميذ في حالة تأخرهم عن موعد بدء اليوم الدراسي وتتعلق ما بين استدعاء ولي الأمر وتحذيره بخصوص ذلك.

وأضاف مدير الإدارة، أنه وفقًا لذلك جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بصدور عقوبة حيال مديرة المدرسة بمجازاتها ورفع تقرير بشأن ذلك للمديرية حول تنفيذ العقوبة عليها، مع التوصية باستبعادها وعدم التجديد لها كمديرة للمدرسة في شهر نوفمبر المقبل.