محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وقع قبل قليل، انفجار ضخم على طريق مطار مدينة كراتشي الباكستانية، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأدى الانفجار إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.

وقالت تقارير، إن الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة، إذ بدأ التحقيق، خاصة أنه كان هناك مواطنون أجانب في السيارة التي أصيبت بالانفجار.

وقالت الشرطة، إنه بحسب البيانات الأولية انفجر صهريج، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات القريبة، كما سمع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة.

ووصلت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما تم نقل المصابون على جناح السرعة للمستشفى.