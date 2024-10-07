اعلام عبري:  غالانت سيزور واشنطن قبل الرد على إيران

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن في زيارة تستغرق يوما واحدا على خلفية الاستعداد للرد على إيران وفي ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

وبحسب"روسيا اليوم"، سيلتقي غالانت مع كبار المسؤولين في البنتاجون ومع مستشاري الرئيس في البيت الأبيض.

وذكرت، أن الهدف المعلن هو تعزيز التعاون بشأن "القضايا المطروحة" ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة وقواتها الأمنية.

وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع باتريك رايدر في تدوينة على منصة "إكس" أن غالانت سيقوم بزيارة رسمية يوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتطلع إلى لقاء غالانت مرة أخرى في واشنطن العاصمة.

وتأتي الزيارة في ظل توترات شديدة في المنطقة تحسبا لهجوم إسرائيلي على إيران.

ووعدت القوات الإسرائيلية باتخاذ "إجراءات مهمة" ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الواسع النطاق الذي شنته إيران يوم 1 أكتوبر.

ووفقا للتقارير، لم تستبعد إسرائيل ضرب منشآت النفط أو المنشآت النووية في إيران بشكل مباشر إذا تعرضت لهجوم، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتخفيف حدة الرد لعدم إشعال المنطقة بحرب شاملة، وحتى الآن ليس من الواضح كيف سيكون الرد .