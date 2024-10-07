هولندا:  تخصيص ٤٠٠ مليون يورو لتصميم طائرات مسيرة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روبين بريكلمانس، وزير الدفاع الهولندي، أن هولندا ستخصص 400 مليون يورو لتصميم طائرات مسيرة لأوكرانيا.

وبحسب"روسيا اليوم "، جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الهولندية في ختام زيارة الوزير لأوكرانيا، أمس الأحد، أن "هولندا ستواصل لعب الدور الرائد في دعم أوكرانيا وستخصص نحو 400 مليون يورو في إطار خطة الأعمال لاستخدام الطائرات المسيرة".

وأشار البيان إلى أن هولندا وأوكرانيا ستعملان بشكل مشترك على تصميم الطائرات المسيرة والإسراع بإنتاج النماذج التي أثبتت نجاحها.

وجدير بالذكر أن هولندا كانت قد قدمت لأوكرانيا مئات الدبابات والعربات المدرعة لأوكرانيا، إضافة إلى أنظمة المدفعية والدفاع الجوي وأكثر من 500 طائرة مسيرة، إلى جانب أسلحة المشاة ومختلف الذخائر.

كما تعهدت هولندا بتقديم 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من نوع "إف 16" للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد أكدت تسليم الدفعة الأولى منها مع النية لإتمام الصفقة في غضون الأشهر القادمة.