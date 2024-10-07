شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مصر داعمة للشعب الفلسطينى ودورها تاريخى فى مساعدة الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى إن دور مصر في مساعدة الأشقاء في الأزمات، دور تاريخي وراسخ يعتمد على مبادئ الأخوة العربية والتضامن الإقليمي.

وأشار رئيس الحزب الناصري إلى أنه في حالة لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020، كانت مصر من أوائل الدول التي بادرت بتقديم الدعم الطبي والإنساني، سواء من خلال إرسال مساعدات عاجلة أو توفير الخدمات الطبية للمصابين. وأيضاً لعبت مصر دوراً كبيراً في إعادة الإعمار من خلال إرسال مواد بناء والمساهمة في إصلاح البنية التحتية المتضررة.

وأضاف أما بالنسبة لغزة، فإن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني ثابت، سواء من خلال الدعم السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية، بعد كل تصعيد أو عدوان على غزة، كانت مصر تقوم بفتح معبر رفح لتوفير المساعدات العاجلة، كما تعمل على جهود التهدئة بين الأطراف لتجنب المزيد من الخسائر.

وأكد أنه بخلاف ذلك، تعمل مصر دائماً على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، من خلال دعم القطاع الصحي، إرسال المواد الغذائية والطبية، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد الحروب المتكررة.

مشددا على أنه في كل هذه الأزمات، يظل موقف مصر مبدئي يعتمد على حماية الأشقاء والحفاظ على استقرار المنطقة العربية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم القضايا العربية.



