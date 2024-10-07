مصدر: مصر ترشح معيط لخلافة محيي الدين في صندوق النقد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

علم الخليج 365 من مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر رشحت رسميا الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق لمنصب رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي خلفا للدكتور محمود محيي الدين الذي انتهت ولايته قبل أسبوع.

وأكد المصدر أن الدكتور محمد معيط هو الأقرب للمنصب وسيتم الإعلان رسميا يوم 26 أكتوبر الجاري.

كان الدكتور محمد معيط تولى حقيبة وزارة المالية على مدار 6 سنوات قبل خروجه في التشكيل الوزارة الجديد وتعيين أحمد كجوك خلفا له.

وتمكن معيط خلال فترة عمله وزيرا للمالية في تحقيق نتائج إيجابية منها تعظيم إيرادات الدولة، وإتمام منظومة ميكنة الضرائب.

كان الدكتور محمود محيي الدين أعلن قبل أسبوع انتهاء ولايته مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا للمجموعة العربية والمالديف بعد مرور 4 سنوات.

كانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قالت في مؤتمر صحفي قبل أيام، أن عملية انتخاب المدير التنفيذي الجديد للمجموعة العربية والمالديف لا تزال جارية وأنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضحت أن المرشحين للمناصب التنفيذية يتم ترشيحهم من قبل بلدانهم، ثم تخضع القائمة النهائية لتصويت الأعضاء.