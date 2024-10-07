حملة المرشح قيس سعيد: نتائج الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال نوفل سعيد، مدير حملة المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد تعليقا على التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، إن هذه النتائج كانت متوقعة.



وبحسب" روسيا اليوم"، أضاف نوفل سعيد في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن هذا يعزز ثقة الشعب في الرئيس قيس سعيد.

وصرح مدير الحملة، بأنه العالم يجب أن يفهم أنه عندما يرتفع منسوب الثقة فذلك مهم جدا في الاستقرار السياسي.

وفي المقابل، أكد رمزي الجبابلي مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال إثر غلق مراكز الاقتراع، أن التونسيين كانوا في الموعد وهو ما بينته نسبة المشاركة التي كانت في حدود 30 بالمائة.

وأضاف الجبابلي أن مناصريهم في الجهات رصدوا نسبة تصويت محترمة لفائدة مرشحهم العياشي زمال.

و تحدث مدير حملة العياشي زمال عن تسجيل عديد الخروقات المتعلقة أساسا بمحاولات التأثير على الناخبين بهدف دفعهم للتصويت لفائدة مترشح معين.

ووفق التقديرات الأولية تحصل المترشح قيس سعيد على ما يزيد عن 89.2 بالمائة من أصوات الناخبين في انتظار اعلان النتائج الرسمية من قبل هيئة الانتخابات.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد الخروج من مكاتب الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" تصدر الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد النتائج بنسبة 89.2 بالمائة، فيما تحصل العياشي زمال على 6.9 بالمائة وزهير المغزاوي 3.9 بالمائة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت في الداخل بلغت إلى حدود الساعة الواحدة مساء 28.5 في المئة، وفي الخارج 16.3 بالمئة.