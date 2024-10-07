ايران: إلغاء القيود على رحلات الطيران

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء القيود على رحلات الطيران وعودتها إلى طبيعتها اعتبارا من الساعة 23:00 مساء الأحد 6 أكتوبر بالتوقيت المحلي، بعد أن كانت علقتها لصباح الغد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قوله إنه تم إبلاغ شركات الطيران بالتحديثات وستنتظم الرحلات الجوية وفقا لجدولها المعلن ابتداء من هذه الليلة.

ودعت منظمة الطيران المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة والمطارات المعنية قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على التحديثات.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إلغاء الرحلات الجوية في جميع مطارات إيران، من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح الإثنين.

وجاء الإعلان في ظل توتر متزايد مع إسرائيل، وتهديدات من تل أبيب بتوجيه ضربة انتقامية، ردا على هجوم إيران الصاروخي يوم الثلاثاء الماضي.