اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان جميع المحاولات لاعتراض الصواريخ التي أطلقت على حيفا باءت بالفشل. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية بانه سقط صاروخ على مبنى في حيفا. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن بانه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وجرى اعتراض بعضها.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: جميع المحاولات لاعتراض الصواريخ التي أطلقت على حيفا باءت بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.