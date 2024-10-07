موقع نورنيوز الإيراني: إغلاق المجال الجوي للبلاد الليلة هدفه تهيئة الأرضية لرد حاسم على أي عدوان إسرائيلي

اشار موقع نورنيوز الإيراني، الى ان إغلاق المجال الجوي للبلاد الليلة هدفه تهيئة الأرضية لرد حاسم على أي عدوان إسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية إن الرحلات الجوية من جميع مطارات إيران ستلغى حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (02.30 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 9 مساء يوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث قوله إن الرحلات ألغيت بسبب قيود تشغيلية دون تقديم مزيد من التفاصيل.