الجيش الاسرائيلي اعلن عن منطقة عسكرية مغلقة في منطقة منارا ويفتاح وملكيا على الحدود اللبنانية

اعلن الجيش الاسرائيلي بانه بناء على تقييم الوضع، تقرر الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة في منطقة منارا ويفتاح وملكيا على الحدود اللبنانية، واعلن بانه ممنوع الدخول إلى هذه المناطق.

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