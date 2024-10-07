الهيئة الصحية: لا صحة للاخبار المتداولة عن استهداف مركزنا في بلدة القماطية وما تم استهدافه هو شقة سكنية

أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية، انه "لا صحة للاخبار المتداولة عن استهداف مركز الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة القماطية، وما تم استهدافه هو شقة سكنية، وتعمل فرق الاسعاف والانقاذ على اخلاء المصابين منها".

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