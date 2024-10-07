فادي الحسن نفى كل ما اشيع عن الغاء كل الرحلات بمطار بيروت بين اليوم وغد واغلاق المجال الجوي اللبناني

نفى رئيس مطار بيروت فادي الحسن، في حديث للـ"OTV"، كل "ما اشيع عن الغاء كل الرحلات بين اليوم وغد واغلاق المجال الجوي اللبناني كما فعلت ايران ويؤكد ان الملاحة الجوية لا تزال مستمرة والمطار يعمل بشكل طبيعي".

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