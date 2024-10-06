أوكرانيا تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف 16"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روبن بريكلمانز، وزير الدفاع الهولندي، عن أن بلاده زودت أوكرانيا بالدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 التي وعدت بها، وسيتم إرسال الباقي في الأشهر المقبلة.



وبحسب"روسيا اليوم"، نشر وزير الدفاع الهولندي في حسابه على منصة "إكس": "لأول مرة، يمكنني أن أعلن رسميا أنه تم تسليم الدفعة الأولى من طائرات إف-16 الهولندية إلى أوكرانيا، وسيتم تسليم بقية الطائرات الـ 24 في الأشهر المقبلة.

وأعلن روبن بريكلمانز أنه "زار كييف وخاركوف".

وصرح بريكلمانز في وقت سابق، بأن بلاده سترسل مقاتلات إف-16 القديمة التي استخدمتها لمدة 45 عاما إلى أوكرانيا بعدما أخرجتها من الخدمة.

هذا وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن تزويد كييف بأسلحة جديدة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، لن يغير الوضع على الجبهة. مشيرا إلى أن هذه المقاتلات سوف تلقى نفس مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

كما حذر بوتين من أن الجيش الروسي سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها.