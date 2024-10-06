اعلن مسؤولان إيرانيان لـ "رويترز" بانه فقد الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الذي كان في لبنان بعد اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله منذ ضربات في بيروت الأسبوع الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولان إيرانيان لرويترز: فقد الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني قاآني الذي كان في لبنان بعد مقتل نصر الله منذ ضربات في بيروت الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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