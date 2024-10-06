الخارجية الأميركية: نواصل التشاور مع إسرائيل وهدفنا التوصل إلى هدنة في لبنان لإتاحة المجال للدبلوماسية

اشارت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح تعليقا على القصف الإسرائيلي على لبنان، الى ان الضغط العسكري يتيح الدبلوماسية في بعض الأوقات، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى سوء تقدير.
ولفتت الخارجية الاميركية الى انه لإسرائيل الحق في تعقب أهداف للمتطرفين، لكن ينبغي عدم استهداف البنية التحتية المدنية، واردفت "نواصل التشاور مع إسرائيل وهدفنا التوصل إلى هدنة في لبنان لإتاحة المجال للدبلوماسية".
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