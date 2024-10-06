اشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" الى ان الحدث الأمني في مستوطنة "دوفيف" بالشمال لا يزال مستمرًا.
بالمقابل، ذكرت القناة 12 الاسرائيلية بانه بالنسبة للحدث في دوفيف، التقرير كان عن طريق الخطأ حول مسلحين، حيث يتعلق الأمر بخنازير بر تم القضاء عليها.
بالمقابل، لفتت قناة "المنار" الى التصدي لقوة اسرائيلية في خربة شعيب شرق بلدة بليدا. واشارت الى قصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف بلدتي ميس الجبل و بليدا.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: بخصوص تقرير التسلل فهو خاطئ وتبين ان خنازير برية اقتحمت دوفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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