القناة 12: بخصوص تقرير التسلل فهو خاطئ وتبين ان خنازير برية اقتحمت دوفيف

اشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" الى ان الحدث الأمني في مستوطنة "دوفيف" بالشمال لا يزال مستمرًا.

بالمقابل، ذكرت القناة 12 الاسرائيلية بانه بالنسبة للحدث في دوفيف، التقرير كان عن طريق الخطأ حول مسلحين، حيث يتعلق الأمر بخنازير بر تم القضاء عليها.

بالمقابل، لفتت قناة "المنار" الى التصدي لقوة اسرائيلية في خربة شعيب شرق بلدة بليدا. واشارت الى قصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف بلدتي ميس الجبل و بليدا.