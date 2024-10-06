وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم السبت، عن وجود مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وقطاع غزة ، مضيفًا، "أُجريت مشاورات نأمل أن تصل إلى نتيجة".

وأضاف عراقتشي، "يجب أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تتحدث إلا بلغة الحرب والقتل، وتواصل كل يوم جرائمها في بيروت وغزة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة هو الملف الأهم، و"مشاوراتنا مع السوريين تكتسب أهمية خاصة".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي وصل إلى دمشق، حيث سيبحث مع المسؤولين السوريين التطورات الإقليمية على رأسها العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر : وكالات - الجزيرة تليجرام