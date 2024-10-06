إيران جاهزة بخطة للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل.. قادرون على تسويتها بالأرض

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأنّ خطة الردّ اللازم على أي هجوم إسرائيلي محتمل جاهزة تمامًا، لافتًا إلى أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها".

وتابع: "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".

إيران تلغي الرحلات الجوية بجميع المطارات 9 ساعات

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق الطيران في جميع مطارات البلاد من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن في تصريح، عن تعليق الطيران في جميع مطارات إيران من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وأطلقت إيران الثلاثاء 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في ثاني هجوم من نوعه في غضون ستة أشهر. وقالت طهران إنّ هذا الهجوم جاء "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

الحكومة العراقية: بذلنا جهودا لإبعاد البلاد عن ميدان الحرب

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، أن الحكومة بذلت جهودا محلية وإقليمية ودولية لإبعاد العراق عن ميدان الحرب، على حد تعبيره.

وقال العوادي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إن الحكومة تواصلت مع كل الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، وأرسلت الرسائل الواضحة بأن تعريض استقرار العراق للخطر ستنتج عنه أجواء سلبية تضر بالمصالح العليا للعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى أن المسار الأساسي في التعامل مع أزمتي غزة ولبنان، هو مسار سياسي وإغاثي وإعلامي، كما حددته المرجعية العليا.

وأضاف: أن "الأزمة أممية، وبالتالي لا يستطيع أي بلد حلها بلا تدخل أممي وعالمي من الدول الكبرى أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. والمساهمات كانت "غير حاسمة" في إيقاف مسار الحرب والتوصل لوقف إطلاق نار فوري".