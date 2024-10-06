السعودية وجزر سليمان توقعان اتفاقية إعفاء متبادل للتأشيرات

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي، ووزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك.

ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس وزراء جزر سليمان، متمنين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار.

فيما حمّل رئيس الوزراء جيريميا مانيلي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، راجيًا للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

توقيع الاتفاقية

وخلال اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كومنولث أستراليا والسفير غير المقيم لدى جزر سليمان سلطان بن خزيم.

مباحثات سياسية

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها.

وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية نظيره الأوكراني بمناسبة توليه منصبه، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية والجهود المبذولة حيالها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند. وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.