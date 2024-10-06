القناة 12 الإسرائيلية: قواتنا البرية تتعرض لكمائن في جنوب لبنان وتواجه القذائف المضادة للدروع

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان قواتنا البرية تتعرض لكمائن في جنوب لبنان وتواجه القذائف المضادة للدروع.

وتحدثت تقارير إسرائيلية بان مساحة الحرائق المندلعة خلال العام الفائت بسبب الحرب بلغت 340 ألف دونم، وهي مساحة غير مسبوقة.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي يوأف غالانت يبحث في واشنطن الأربعاء التصعيد مع ايران، والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة.