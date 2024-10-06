هاريس: الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستواصل "الضغط" على إسرائيل ودول المنطقة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

واوضحت هاريس في مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي اس"، إن واشنطن تعمل على "ضرورة التوصل الى اتفاق يتيح الإفراج عن الاسرى وإرساء وقف لإطلاق النار. وسنواصل الضغط على إسرائيل ودول المنطقة، بما في ذلك على القادة العرب".