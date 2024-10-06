أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي غار مستهدفاً بلدات طيرفلسية، تولين، عيناثا، بنت جبيل، يارون وارنون، وتم استهداف مركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في برعشيت بغارة حربية واستهداف الساحة العامة بثمانية غارات"، لافتاً الى أن "معلومات تشير الى وقوع عدد من الشهداء". بنت جبيل

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية واستهداف مركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في برعشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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