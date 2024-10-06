في القنال الإنجليزي: وفاة طفل سحقا و3 بالغين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه "سحقا تحت الأرجل" ومعه ثلاثة مهاجرين بالغين خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إنه "من المروع" أن يُفقد المزيد من الأرواح في القناة، "بما في ذلك طفل صغير". وقالت السلطات الفرنسية إن خفر السواحل الفرنسي استجاب لقارب يحمل ما يقرب من 90 شخصًا عانى من عطل في المحرك.

وتم نقل خمسة عشر شخصًا إلى سفينة سحب، بما في ذلك الصبي، الذي كان فاقدًا للوعي. وتم إرسال فريق طبي بطائرة هليكوبتر، لكن تم إعلان وفاته.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو على قناة إكس التلفزيونية إن الطفل "دُهس حتى الموت". وأضاف: "إن أيدي مهربي البشر ملطخة بدماء هؤلاء الأشخاص، وستكثف حكومتنا الحرب ضد هذه المافيا التي تثري نفسها بتنظيم عمليات عبور الموت هذه".

وردت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر على نظيرها الفرنسي ريتيلو على موقع التواصل الاجتماعي قائلة إنه "من المروع" أن يفقد المزيد من الأرواح في القناة، "بما في ذلك طفل صغير".

وأضافت أن "عصابات المهربين الإجرامية" لا تهتم "بأن يعيش الناس أو يموتوا".

وقالت السيدة كوبر إنها كانت على اتصال بالسيد ريتيلو وتريد "زيادة التعاون وإنفاذ القانون".

حادث ثان

وفي حادث ثان، عانى قارب على متنه 83 شخصًا من عطل في المحرك. وقال بيلانت إنه تم العثور على ثلاثة ركاب فاقدين للوعي في قاع القارب. وقال بيلانت إنهم "ربما تعرضوا للسحق والاختناق".

وأوضح: "رغم تدخل الأطباء، تم إعلان وفاتهم. وهم رجلان وامرأة، جميعهم في الثلاثينيات من العمر. وقعت مأساتان جديدتان في البحر هذا الصباح. إن الخسائر كبيرة للغاية، حيث نأسف بشدة لوفاة أربعة أشخاص: رجلان وامرأة وطفل".

وقال السيد بيلانت للصحفيين إن الحادثين اللذين وقعا يوم السبت أعقبا وفيات سابقة يومي 3 و15 سبتمبر. وقال إن العدد الإجمالي للوفيات حتى الآن هذا العام هو 51. ويقال إن الرقم لعام 2023 هو 12.

من عدة دول

وأضاف أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يوم السبت كانوا من إريتريا وفيتنام وأفغانستان وإيران وإثيوبيا وليبيا وسوريا ومصر والكويت والعراق.

وفي الحادث الذي وقع يوم 3 سبتمبر، توفي 12 شخصًا عندما غرق قاربهم.

وقال رئيس بلدية لو بورتيل، أوليفييه باربارين، في ذلك الوقت إن عشر نساء وفتيات كن على متن قارب صغير عندما "انفتح القاع".

وفي الوقت نفسه، وصل 395 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة على متن سبعة قوارب بعد عبور القناة يوم الجمعة، وفقًا للسلطات البريطانية.

وتم تصوير بعض الوافدين وهم يرتدون سترات النجاة أثناء نقلهم إلى الشاطئ في دوفر على متن قوة حدودية سفينة.

وتعني أرقام يوم الجمعة أن المملكة المتحدة شهدت وصول 25639 مهاجرًا حتى الآن هذا العام، مما يجعل عام 2024 هو العام الأكثر دموية لأولئك الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة.

وبحلول 4 أكتوبر من العام الماضي، بلغ العدد 25330. وهذا الأسبوع، وافقت المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى على خطة عمل لمكافحة التهريب تهدف إلى تعزيز التعاون.