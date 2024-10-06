صراع سلطة في 10 داونينغ ستريت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت كبيرة موظفي 10 داونينغ ستريت سو غراي استقالتها، اليوم الأحد، وسط تقارير عن صراع سلطة داخل مقر رئاسة الحكومة البريطانية.

وبينما قالت مصادر حكومية إن الاستقالة جاءت في إطار حركة تشكيلات بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة السير كير ستارمر، فإن مصادر أخرى قالت غير ذلك.

وفي إطار التشكيلات الجديدة، حل المستشار الرئيسي لرئيس الوزراء ومدير الحملة الانتخابية العامة لحزب العمال السابق مورغان ماكسويني، محل سو غراي التي تم تعيينها مبعوثة لرئيسة الوزراء للخارج.

وإلى جانب السيد ماكسويني، تمت ترقية فيديا ألاكيسون وجيل كوثبرتسون إلى نواب كبير الموظفين في داونينغ ستريت، تم تعيين نين بانديت مستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء.

أما التعيين الخامس هو جيمس ليونز، الذي سيرأس فريقًا جديدًا للاتصالات الاستراتيجية.

حالة فوضى

وكانت تقارير قالت إن داونينغ ستريت حالة من الفوضى بعد اندلاع صراع على السلطة بين سو غراي وكبير مستشاري السير كير ستارمر.

يُعتقد أن السيدة غراي، رئيسة موظفي رئيس الوزراء، ومورغان ماكسويني، أكبر مساعديه، على خلاف.

وظهرت تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع تزعم أن السيدة غراي، الموظفة المدنية السابقة، التي حققت في فضيحة (بارتيغيت) في عهد بوريس جونسون، متهمة بمنع السير كير من تلقي تحديثات أمنية من خلال منع الوصول إليه.

وأفاد مصدر حكومي في وايتهول أنها تعتقد أنها "تدير البلاد" وسط قلق بشأن دورها القوي داخل الحكومة.

أثارت هذه الادعاءات، التي أوردتها صحيفة ميل أون صنداي، مخاوف من حدوث انقسام بين اثنين من كبار مسؤولي السير كير.

رفض الاتهامات

ورفض داونينغ ستريت الاتهامات الموجهة للسيدة غراي ووصفتها بأنها "ضوضاء من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه".

ويُفهم أن السيد ماكسويني ينفي جميع الادعاءات المقدمة عنه، ورفض المطلعون على شؤون داونينغ ستريت فكرة منع رئيس الوزراء من تلقي معلومات أمنية مهمة.

وقالت تقارير إن سو غراي حاولت منع مورغان ماكسويني من الوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات الحكومي الآمن.

ويُقال إن طلبها أثار خلافًا مع سيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء، الذي قال لها: "لن أسمح بذلك إلا إذا أخبرني رئيس الوزراء بنفسه".

وقال مصدر في داونينغ ستريت إن السير كير قدم اجتماعات أسبوعية لمجلس الأمن القومي، يرأسها، حيث تتم مناقشة مسائل أمنية رئيسية. وقالوا إنه يعقد أيضًا "جلسات منتظمة بشأن المسائل الأمنية خارج هذا" عند الضرورة.

ويُقال إن السيدة غراي نقلت مكتب السيد ماكسويني مرتين داخل داونينغ ستريت، مما جعله بعيدًا عن مكتب رئيس الوزراء في كل مرة.

شكر من ستارمر

وإذ ذاك، قال السير كير ستارمر إنه يريد "شكر سو غراي على كل الدعم الذي قدمته لي سواء في المعارضة أو الحكومة، وعملها لإعدادنا للحكومة ومساعدتنا على البدء في برنامجنا للتغيير".

بينما قالت السيدة غراي في بيان إنه "أصبح واضحًا" في الأسابيع الأخيرة أن "التعليقات المكثفة حول منصبي قد تتحول إلى تشتيت للعمل الحيوي للحكومة المتمثل في التغيير".

وفي إعلانها عن دورها الجديد، قالت السيدة غراي: "أنا مسرورة بقبول دور جديد كمبعوثة لرئيس الوزراء للمناطق والدول. لقد كان شرفاً لي أن أتولى دور رئيس الأركان، وأن ألعب دوري في تقديم حكومة عمالية".

وأضافت: "طوال مسيرتي المهنية كان اهتمامي الأول دائماً هو الخدمة العامة."

لكنها أوضحت: "ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة أصبح من الواضح لي أن التعليقات المكثفة حول منصبي قد تتحول إلى تشتيت للعمل الحيوي للحكومة المتمثل في التغيير."لهذا السبب اخترت التنحي جانباً، وأتطلع إلى الاستمرار في دعم رئيس الوزراء في دوري الجديد."