أبو عبيدة: ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن المقاومة تبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالها من الداخل المحتل.

وأكد أبو عبيدة، أن ثقة المقاومة بوطنية أبناء الشعب في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، موضحا أنها على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح وسائل إيلام المحتل وإسناد شعبهم في غزة.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل إسرائيلية وإصابة 10 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، " أطلق مسلح وصل إلى المحطة المركزية في بئر السبع النار على المارة" ، لافتا إلى أن "منفذ الهجوم" من سكان حورة في النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وطبقا للموقع، تراوحت الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى "مقتل منفذ الهجوم على الفور في مكان الحادث".