نعمة افرام: يجب انتخاب رئيس قادر على تأمين حماية للجيش وقائده من خلال تعاون تكتيكي مع اليونيفيل لوقف الحرب وتنفيذ الـ1701

اعتبر النائب نعمة افرام بان ما يحصل اليوم هو جريمة نحن بدأناها عندما قررنا ان نلتزم بوحدة الساحات مع عدوّ شاهدنا ما فعله في غزة، وانا كنت متأكدا من أن هذا المشوار خطير جداً.

ولفت افرام في حديث تلفزيوني، الى ان إسرائيل تستعمل أسلحة جديدة بكل طاقاتها من أجل تنفيذ جرائم قتل، وكان الاجدى بنا الانتباه والتزام الحياد على غرار ما فعلت السعودية ومصر والأردن وحتى إيران. وتوجه إلى كل حكيم في حزب الله وفي الدولة اللبنانية وخصوصاً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لأقول لهم لديكم مسؤولية تاريخية كبيرة لايجاد مخرج من أجل وقف إطلاق نار.

ونوّه بالكلام الذي صدر بالامس عن النائب حسين الحاج حسن عن أنهم "منفتحون على أي بحث يمكن أن يجري بعد وقف إطلاق النار"، فنحن ساندنا بما فيه الكفاية ويجب تصحيح المسار.

واكد بانه يجب انتخاب رئيس بإمكانه إنهاء الحرب القائمة وإدخالنا في مرحلة من الانفتاح على المجتمع الدولي والدول الصديقة من أجل بدء مسار جديد مختلف، والكيان اللبناني في خطر لأن ما حصل اليوم يدفع بأكثر من 80 في المئة من اللبنانيين إلى اليأس ويجب إعادة بناء مؤسسات الدولة وإبعاد ال​سياسة​ عنها من أجل استعادة الثقة وإرساء مفهوم العقد الوطني. موضحا بانه يجب انتخاب رئيس قادر على تأمين حماية للجيش وقائده وفرق عمله من خلال تعاون تكتيكي مع قوات اليونيفيل لوقف الحرب وتنفيذ الـ1701.