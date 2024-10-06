فياض نعى ثلاثة شهداء من فريق عمل مياه الجنوب جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية

نعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض شهداء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين استشهدوا جرّاء العدوان الاسرائيلي الغاشم وهم: علي صبحي منصور وحسين رسلان من الطيبة، وكريم درويش من النبطية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وأدان فيّاض بشدة جرائم الابادة التي تستهدف الابرياء والعاملين في خدمة المجتمع، وأكد أنها "لن تزيدنا الا اصراراً على مواصلة مسيرتنا في التضحية من أجل لبنان واهله"، وطالب "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على اسرائيل لوقف قتل الابرياء واعتداءاتها المتكررة على المدنيين"، مشدداً على ان "هذه الاعمال الوحشية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الانسان".

ودعا الامم المتحدة الى "الوقوف الى جانب الحق والانسانية واتخاذ موقف حازم واجراءات فعّالة لوقف هذه العدوان ومحاسبة العدو الاسرائيلي على جرائمه".