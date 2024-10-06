ميقاتي تلقى اتصالا من وزير  الخارجية التركية تم خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية التركية هاكان فيدان تم خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان، لا سيما على الصعيد الانساني واغاثة النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي. وخلال الاتصال جدد الوزير فيدان تأكيد استعداد تركيا لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية.

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