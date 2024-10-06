نتنياهو: جنودنا يفككون البنية التحتية التي أنشأها حزب الله لمهاجمة أراضينا

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اننا تلقينا ضربة قوية قبل سنة في 7 تشرين الاول 2023، وعملنا خلال السنة الماضية على تغيير الواقع.
ولفت نتانياهو في تصريح له، الى ان جنودنا يفككون البنية التحتية التي أنشأها حزب الله لمهاجمة أراضينا.
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