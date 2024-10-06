نيويورك تايمز عن 9 مسؤولين مطلعين: مسار وقف إطلاق النار توقف فجأة بعد قتل إسرائيل السيد نصر الله

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 9 مسؤولين مطلعين، الى ان مسار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كان متقدما أكثر مما كان معروفا، ولفتت الى ان مسار وقف إطلاق النار توقف فجأة بعد قتل إسرائيل امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير، بان إسرائيل شاركت في محادثات أولية لكنها لم تتوقع التوصل إلى هدنة.
كما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وفرنسيين، بانه صدمنا من كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة، وتوقعنا أن يدعم المبادرة.
واشارت "نيويورك تايمز" عن مشاركين يالمحادثات، الى انه يبدو أن متشددين ضغطوا على نتانياهو، أو أن إسرائيل لم تكن صادقة مع واشنطن.
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