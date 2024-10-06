اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان القتيلة في عملية بئر السبع ضابطة صف في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية. ولفتت مصادر إسرائيلية الى مقتل شرطية في حرس الحدود الإسرائيلي وإصابة 13 في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع. وفي السياق، اعتبرت حركة "حماس" بان "العملية البطولية في بئر السبع امتداد طبيعي لعمليات شعبنا ضد المحتل الصهيوني الغاشم ورد متوقع على جرائمه"، واردفت "نبارك العملية البطولية في بئر السبع التي جاءت دفاعا عن شعبنا وتصديا لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة"

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: القتيلة في عملية بئر السبع ضابطة صف في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.