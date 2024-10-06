الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب الدولة العبرية، وذلك عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس الذي أدى الى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
وأوضح متحدث باسم الجيش الاسرائيلي في تصريح، أنه "تم رصد عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض قذيفة واحدة، في حين سقطت الأخريات في مناطق مفتوحة".
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