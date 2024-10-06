هآرتس: الأضرار التي تعرضت لها الأحراش والأراضي في الشمال منذ بدء الحرب هي الأكبر منذ نحو 60 عاما

اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، الى ان الأضرار التي تعرضت لها الأحراش والأراضي في الشمال منذ بدء الحرب هي الأكبر منذ نحو 60 عاما.
ولفتت "هآرتس" الى ان هناك نحو 340 ألف دونم من الأراضي الخضراء والأحراش والغابات في إسرائيل تعرضت للاحتراق خلال الحرب، كما ان عدد السياح الأجانب في المناطق الطبيعية بإسرائيل انخفض بنسبة 95% مقارنة بسنة ما قبل الحرب.
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