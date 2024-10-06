أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاحد 6-10-2024، هجوماً جوياً ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏وأصابت أهدافها بدقة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بالمسيرات الإنقضاضية قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا واستهدفنا مصنع المواد المتفجرة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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