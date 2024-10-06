شكرا لقرائتكم خبر عن عيد عبد الهادى: الجيش المصرى قدم معجزة عسكرية فريدة فى الدفاع عن الأرض والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري في هذه الملحمة الوطنية الفريدة أظهر تماسكاً وصلابة نادرة، واستطاع أن يتعامل مع كل محاولات العدو الإسرائيلي لاستعادة السيطرة.

وأكد عبد الهادي، أن تضحيات رجال الجيش كانت مذهلة، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيراً إلى أن كل جندي كان يقاتل على الجبهة كان يحمل في قلبه إيماناً عميقاً بالواجب الوطني، ولم يكن أمامهم خيار سوى النصر، تلك التضحيات تجلت في مواقف عديدة، سواء من خلال العمليات الهجومية التي نفذها الجنود أو من خلال صد الهجمات المضادة للعدو.

ولفت عبد الهادي، أن الجيش المصري بتماسكه وقوته، استطاع أن يفرض واقعا جديدا على الأرض، وعلى الرغم من التفوق التكنولوجي الذي كانت تتمتع به إسرائيل، إلا أن الإرادة الصلبة والإعداد الجيد والتنسيق المحكم بين جميع أفرع القوات المسلحة المصرية جعل الجيش المصري قادراً على توجيه ضربات موجعة للعدو.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر كان معجزة عسكرية بكل المقاييس، خاصة وأن إسرائيل كانت تعتمد على تفوقها العسكري المطلق واعتقدت أن الجيوش العربية لن تكون قادرة على مجابهتها، ولكن المصريين لقنوا العدو ضربات قاسية لن ينساها وسيظل يتذكر قوة المصريين وعزيمة جيشها القوي الذي يفادي بروحه ودمه في سبيل الحفاظ على كل شبر من أرض هذا الوطن.