شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب مستقبل وطن: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة فى التاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة مرور الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال عبد اللطيف، إن حرب أكتوبر كانت وستظل من العلامات الفارقة فى التاريخ المصري، حربا وقف التاريخ أمامها طويلا، درسا قاسيا من الدولة المصرية، حربا نتج عنها ولادة دولة جديدة ، متابعا:" اكتوبر تعتبر بدء مرحلة جديدة من التاريخ ، فهى ملحمة غير عادية وكانت أيضا درسًا متعدد الأهداف والمحتويات، وستظل ملحمة مصرية خالدة".

وتابع القيادى بحزب مستقبل وطن:" حرب أكتوبر كانت وستظل رمزًا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة وقدرته على التصدي لكل المخاطر و مجابهة كل التحديات، ومن أهم المكتسبات التي فازت بها مصر من نصر أكتوبر، هي عودة مكانتها التاريخية والحضارية في قيادة المنطقة.

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الدولة المصرية ستظل رمانة الميزان فى المنطقة، خاصة في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتهدد الأمن القومي العربي والإفريقي والمصري، وتكثف من جهودها لوقف إطلاق النار وإقرار السلام والأمن والاستقرار.

