شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قيم النواب: حرب أكتوبر صنعت السلام وأنارت الطريق لوطن باقٍ وأمة منتصرة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، بالتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، والمصريين بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، في بيان له، إن انتصارات أكتوبر، تبعث الأمل والحياة لكل مصري، ليرفع راية الفخر ونتذكر تضحيات الأبطال الذين قاتلوا واستشهدوا وأناروا لنا الطريق لوطن باق، وأمة منتصرة.

وأكد النائب البرلماني، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولأمتنا العربية جميعًا.

وأضاف أن حرب أكتوبر صنعت السلام، وهي ملحمة غير عادية من ملاحم التاريخ المعاصر، أكدت على بسالة الجندي المصري، وأنه لا يهاب الموت، فهو جاء لينتصر، معقبًا:" المقاتل المصري يفضل النصر على العدو ومصلحة الوطن على مصلحته الشخصية، بل وحياته ولهذا انتصرنا في حرب اكتوبر 73 بسبب الولاء والانتماء وتقديم مصلحة الوطن على أى شئ آخر"