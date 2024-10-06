شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى خالدة فى نفوس المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى غالية في نفوس المصريين والشعوب العربية، يوم أن استطاع المصريون أن يذلوا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأثبتوا ما جاء بصفحات التاريخ أن مصر قوية بأبنائها المخلصين الوطنيين الذين لا يبخلون على وطنهم بأنفسهم، ويجودون بأرواحهم في سبيل الدفاع عنه.

وقالت الهريدي إن عزيمة وإرادة المصريين قادرة على أي شيء، فروحهم وحبهم وإخلاصهم لوطنهم، وإيمانهم الشديد به، مكنهم من إفشال أية محاولات لاستهداف أمن الوطن واستقراره، وبهذه العزيمة صنعوا أمجادا جديدة من الإصلاح والتنمية الشاملة في شتى المجالات المختلفة، وأسسوا الجمهورية الجديدة التي يفخر بها الجميع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هموم الوطن العربي حاضرة في قلب مصر، وتضعها القيادة السياسية على رأس أولوياتها عبر التاريخ، فمصر هي التي دعمت القضية الفلسطينية منذ حرب 48 وحتى الآن، ودعمت ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والعراق وكافة البلدان العربية والإفريقية، للحفاظ على الأمن القومي العربي والإقليمي، انطلاقا من دورها الرائد في المنطقة لدعم جهود السلام والاستقرار ودعم الأشقاء في قضاياهم ورفض محاولات العدوان الإسرائيلي لزعزعة أمن المنطقة وممارساته التي تسببت في اتساع رقعة الصراع الذي بات يهدد أمن وسلامة الوطن العربي بكامله.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أن مصر ستظل داعمة للقضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تتراجع عن دورها في السعي نحو حل الأزمة ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار وان يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته، وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.