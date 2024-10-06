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المصرى الديموقراطى: تحية واجبة لأبطالنا فى 73 والمستمرين فى الدفاع عن أرضنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 06 أكتوبر 2024 04:43 م

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

ووجة الحزب التحية شهداء الوطن الأبرار، ودمائهم الزكية التي دافعت عن أراضينا وأكدت مصرية كل حبة رمل في سيناء 

موجهين التحية للأبطال الذين انتصروا في أكتوبر 73 وتحية للأبطال المستمرين في الدفاع عن الأرض والحرية والكرامة، كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بخير وأمن وسلام.

بيان المصرى الديموقراطى

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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