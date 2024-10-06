شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديموقراطى: تحية واجبة لأبطالنا فى 73 والمستمرين فى الدفاع عن أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 04:43 م

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

ووجة الحزب التحية شهداء الوطن الأبرار، ودمائهم الزكية التي دافعت عن أراضينا وأكدت مصرية كل حبة رمل في سيناء

موجهين التحية للأبطال الذين انتصروا في أكتوبر 73 وتحية للأبطال المستمرين في الدفاع عن الأرض والحرية والكرامة، كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بخير وأمن وسلام.

بيان المصرى الديموقراطى