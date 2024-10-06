النشرة: اصابة مدنيين وعسكري بغارة من الطيران الاسرائيلي المسّير قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بوقوع غارتين من الطيران الاسرائيلي المسّير قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون لجهة بلدة دبين، ما ادى الى اصابة مدنيين وعسكري في قوى الامن الداخلي

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