"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بليدا وفي مستعمرة برعام

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الأحد 06-10-2024 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية".

كذلك أعلن الإعلام الحربي، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الأحد 06-10-2024 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية".