أشار النائب سيمون ابي رميا، الى أن "النيران تلتهب بسرعة مساحات كبيرة في بلدة قرطبا الحبيبة والدفاع المدني يعمل بجهد مشكور لإخماد الحرائق معززاً ب ٦ آليات. وتمّ التواصل مع غرفة عمليات الجيش اللبناني لارسال طوافة تساهم في منع تمدد النار بسبب قربها من المنازل السكنية".
وأضاف أبي رميا "الله يعطي العافية لكل الذين يعملون على الارض من دفاع مدني بإدارة مخول بو يونس وعناصر الجيش اللبناني وشباب قرطبا وجوارها".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: الدفاع المدني والجيش يعملان بجهد مشكور على إخماد النيران بمساحات كبيرة في بلدة قرطبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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