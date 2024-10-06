اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب امين شري في تصريح تلفزيوني، الى ان المطلوب وقف العدوان على لبنان، وان تطبق اسرائيل القرارات الدولية بشان غزة.
ولفت شري الى ان بياناتنا هي اسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان، والمطلوب وقف العدوان على لبنان، وحين يتوقف لكل حادث حديث ونقطة على السطر. واكد بان المطلوب وقف العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك سيادتنا وحريّتنا، ووقف الإبادة التي تتعرض لها المناطق السكنية في بلدنا.
كانت هذه تفاصيل خبر امين شري اكد بان المطلوب وقف العدوان على لبنان وبعدها لكل حادث حديث: لتطبق اسرائيل القرارات الدولية بشان غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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