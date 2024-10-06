القناة 13 الإسرائيلية: مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين جراء العملية في محطة الحافلات في بئر السبع

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين جراء العملية في محطة الحافلات في بئر السبع". بدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن "عملية بئر السبع نفذت في موقعين".

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