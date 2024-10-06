أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، انه "فجرنا عبوة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 حولها عدد من الجنود شرق معسكر جباليا". واكدت انه "استهدفنا مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى شرق معسكر جباليا".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: فجرنا عبوة بدبابة ميركافا 4 حولها عدد من الجنود شرق معسكر جباليا واستهدفنا مجموعة الإخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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