القناة 12 العبرية: قصف إسرائيلي استهدف مصنعا للسيارات في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء في ريف حمص

اشارت القناة 12 العبرية، الى قصف إسرائيلي استهدف مصنعا للسيارات في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء في ريف حمص. وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية "سانا" أن دوي انفجار سُمع في مصنع بالمدينة الصناعية في مدينة حمص السورية ويجري التأكد من سببه.

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