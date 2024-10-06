شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: نستمد من نصر أكتوبر قوة الإرادة والعزيمة فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

توجه النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال "إسماعيل" إن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر سنظل نستمد منها قوة الإرادة وصلابة العزيمة بعدما سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده، موجها التحيةً إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، وإلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر وتحديات إقليمية صعبة نستلهم من روح حرب 6 أكتوبر العظيمة، أهمية الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية، مؤكدا على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر القومي والتصدي لأي مخططات تهدد استقرارها.