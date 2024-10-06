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نيويورك تايمز: يوجد حالة من القلق في صفوف الحرس الثوري الإيراني بشأن مصيره قائده في بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن عنصر في الحرس الثوري الإيراني، أن صمت كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن مصير قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني يثير الهلع في صفوف الحرس الثوري.

وقالت "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني سافر الأسبوع الماضي إلى بيروت للقاء مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني.

وتحدثت عدد من التقارير عن مقتل إسماعيل قاآني في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

يأتي ذلك بينما لم يدل بأي تصريحات عن مصير قاآني حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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