بسبب هجمات البحر الأحمر.. إيرادات قناة السويس تسجل أقل مستوى في 7 سنوات (رسم تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تسببت هجمات الحوثيين على سفن الشحن العالمية في البحر الأحمر في تراجع إيرادات قناة السويس إلى أقل مستوى لها خلال آخر 7 سنوات.

وأظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي، تراجع إيرادات قناة السويس 24.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024 إلى 6.6 مليار دولار من نحو 8.76 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

أدت هجمات جماعة الحوثي باليمن على سفن الشحن العالمية بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة إلى تغيير السفن المرور من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح مما أضطر بإيرادات قناة السويس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة قبل أسبوع، إن "التطورات التي تحدثت خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الماضية منذ اندلاع الحرب، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

ويقدم الخليج 365 تطور إيرادات قناة السويس خلال آخر 7 سنوات في "الرسم التفاعلي" التالي: